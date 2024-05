Играй вместе с людьми со всего мира в масштабном симуляторе со сражениями, строительством цивилизаций и множеством интересного контента. Используй в игре Clash of Empire коды за май - июнь 2024 года и получай полезные предметы. Отстраивай замки и бастионы, улучшай быт сограждан и защищай свой дом наиболее эффективно. Расширяй государство все дальше, скрупулезно планируя завоевания и уничтожая врагов под корень. Применяй специальные промокоды Clash of Empire и лови усиления и преимущество перед противником. Призови под свою руку всех легендарных героев древности и увеличь свою мощь во много раз. Открой и исследуй затерянную Атлантиду, заполучи уникальные технологии и стань ее правителем. Скачивай приложение на телефон и зови друзей присоединиться. Выстраивайте совместные стратегии, объединяйтесь в союзы. Активируй в Clash of Empire код и обозначь свое превосходство с самого начала.

