Промокоды и коды скидок Vueling в Туркмении
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Отзывы покупателей
Испанский лоукостер, неплохой, но часто бывают незначительные задержки рейсов по 30-60 минут. Часто бывает, часть задержанного времени они нагоняют в полете, так что прилететь можно и вовремя. Зато цены прекрасные, можно найти дешевый билет даже за неделю до полета.
- Света
- 03.10.2016
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