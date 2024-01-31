Качественные вещи видно сразу, поэтому предпочитаю одежду Massimo Dutti. Швы, вышивка и ткань -все идеально. Нравится, что заказ всегда упакован в фирменную упаковку. Внутри письмо с благодарностью за заказ и, на всякий случай, заявление на возврат. Мелочи, но приятно. Есть руководство по размерам, поэтому всегда приходит подходящий размер.

В Massimo продают качественные аксессуары и одежду. Недавно купила себе джемпер и пояс к нему. Кстати, джемпер оказался со скидкой, что очень порадовало. Персонал тоже грамотный и дружелюбный. Хотите красиво выглядеть? Вперед в Massimo.

Я покупала пару раз вещи в этом магазине. Они качественные и сшиты на нормального человека (просто в некоторых магазинах шьют не как на людей - ничего не сидит). И у магазина есть свой стиль, там не продается все подряд, лишь бы что-нибудь. Все коллекции грамотно подобраны - это приятно. Единственное, продавцы недружелюбные и напыщенные. Так что лучше, да и удобней, покупать в интернете!