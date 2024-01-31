«Фишдом» – это очаровательный три-в-ряд с тропическими рыбками. Расчищай поле, зарабатывай монетки и обустраивай свои аквариумы, заселяя их новыми жителями. Играй в мини-игры, проходи зубодробительные головоломки и соревнуйся с игроками со всего мира. Приятная графика и удобный интерфейс помогут легко освоиться и погрузиться в процесс. Открывай локации для содержания и обставляй их огромным количеством разнообразных украшений. Множество уровней не дадут заскучать, цепляя особенными заданиями. Участвуй в особых событиях, чтобы открыть новые возможности. Следи за рыбками – они очень любят общаться. А турниры помогут показать, кто тут круче и основательно повеселиться. Окунись в волшебный подводный мир и расслабься! Используй промокоды и коды «Фишдом» (Fishdom) за январь - февраль 2024, чтобы получить уникальные предметы и украсить свой уютный уголок с экономией.

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