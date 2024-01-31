Stalker Online – многопользовательская онлайн-игра, посвященная тематике постапокалипсиса. Динамичный шутер с элементами RPG позволит вам окунуться в мир, наполненный опасностями. Таинственные аномалии, коварные монстры, странные артефакты, риск заражения неизвестными вирусами – атмосфера безысходности ощущается в каждой детали. Открытый мир предоставляет геймеру практически полную свободу действий. Вы будете выполнять квесты, прокачивать своего персонажа, сражаться с живыми мертвецами и другими людьми. В игре также есть механика выживания: героям нужно добывать питье и воду, лечить заболевания. Вы бы не отказались ускорить процесс прохождения и насладиться безграничными возможностями «стрелялки»? Тогда обязательно активируйте действующие промокоды «Сталкер Онлайн» (Stalker Online) за январь - февраль 2024 года в Молдове. Купоны дают игроку право на получение бесплатных ресурсов и различных усилений.

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