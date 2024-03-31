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Акции и промокоды GeekBrains в Молдове

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Отзывы покупателей

Не думал, что смогу освоить курсы по веб-разработке в режиме онлайн, но решил попробовать, и мне это удалось! GeekBrains – отличная школа, здесь классные преподаватели, которые всегда на связи. Сейчас буду проходить еще курсы по дизайну, только на этот раз благодаря промокоду я сэкономил на обучении 10%. Приятно!

  • Кирилл
  • 10.03.2019
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