Era of Celestials – мобильная многопользовательская игра с неповторимой атмосферой фэнтези. Сказочный мир захватили коварные монстры, и только вы можете им противостоять. Примерьте на себя роль мага, воина или стрелка, выберите шикарный костюм и начните постепенно прокачивать навыки своего персонажа. MMORPG впечатляет зрелищными сражениями с захватывающими спецэффектами и плавной анимацией. Одна из главных «фишек» онлайн-игры – система превращений в неуязвимых элизий. Вы будете участвовать в охоте на боссов, соревноваться с реальными игроками, выполнять уникальные квесты и получать ценные награды. Откройте для себя все возможности виртуальной вселенной: используйте наши подарочные коды (gift codes) и промокоды Era of Celestials за январь - февраль 2024 года в Молдове. Внизу данной страницы собраны лучшие акционные предложения для геймеров. Промо-коды и бонус-коды Era of Celestials позволяют пополнять запасы золота, рубинов, кристаллов и многих других ресурсов.

