Borderlands 3 – многопользовательская игра для консолей и персональных компьютеров. Это очередная версия знаменитого шутера, покорившего сердца игроков во всем мире! Красочные космические локации, детализированные эффекты и мощный арсенал добавят виртуальному приключению больше эмоций и драйва! Интернет-магазин Steam предлагает выгодные игровые наборы для поклонников этого популярного релиза! Издание включает в себя базовую игру, несколько дополнений и бонусный инвентарь. Пробуй необычные режимы, умножай опыт и добычу или получай другие преимущества, которые помогут тебе победить других участников! Нужна дополнительная выгода при оплате покупки? Тебя непременно заинтересуют коды (codes) Borderlands 3 («Бордерлендс 3») за январь - февраль 2024 года в Молдове из нашего каталога! Выбирай на нашем сайте лучшие предложения магазина, используй их при заказе и сэкономь ощутимую сумму денег!

Подробнее Скрыть