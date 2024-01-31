Промокоды и купоны Banggood в Молдове
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Отзывы покупателей
Если товары в наличии, то доставляют очень быстро. Пользуюсь регулярно одними и теми же купонами для скидки, для китайского качества товаров особо сверхъестественного ничего не ожидаю, но пока ничего не развалилось, брак не присылали, а заказываю я тут частенько
- andyZ
- 08.05.2015
Заказал аккум, фонарик и горелку. Заказ шел до меня не долго, после доставки проверил, товары все в норме, пока до сих пор работают без нареканий. Хороший магазинчик, когда нужны товары, которые абы где не найдешь.
- мИХАЛЫЧ
- 18.03.2015
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