Промокоды и купоны Joom в Молдове

Отзывы покупателей

На joom перешла от простоты. На другом сайте, известном каждому, поменяли интерфейс и теперь там не разобраться. Товаров на Joom меньше, но доставка надёжнее. Лада

Лада 01.11.2020

На джуме цены выше на все товары, чем на Алиэкспресс! Убедитесь сами! Сергей

Сергей 13.02.2020

Постоянно покупаю на Джум одежду и разные приколюхи. Очень стильная одежда для детишек и по разумным ценам!!! Много всего для рукодельниц! Елена

Елена 11.01.2020

Часто на джуме заказываю и всегда стараюсь найти промокод, сэкономить еще больше! Хотя там и так вполне недорого, еще и доставка бесплатная! Ольга

Ольга 16.12.2018

Отличная альтернатива другому популярному китайскому магазину. Сейчас заказываю только на Joom, потому что здесь и отзывы реальные (многие с фото), и доставка быстрее. Пока действует промокод на скидку, стараюсь оплатить все отложенные товары в «Корзине». Андрей

Андрей 01.12.2018

В век онлайн-покупок Joom – это просто находка. Тут есть все, чего не хватает другим подобным магазинам: и бесплатная доставка, и возможность легкого возврата, и реальные отзывы. Отличный магазин! Карина

Карина 30.09.2018

Хорошее приложение, очень много интересного. Удобный способ заказа, чем на Али. Наталья

Наталья 29.09.2018

Поиск удобный: есть много фильтров и категорий. Научилась пользоваться службой поддержки, и все стало еще проще. Заказывать намного удобнее, чем на том же али. Аня

Аня 23.09.2018