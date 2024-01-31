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Отзывы покупателей
Выбрали здесь подходящее автокресло для ребенка. Это важно: автокресла не универсальны, нужно выбирать. Если бы в магазине не объяснили, мы могли бы и ошибиться.
- Александр
- 01.10.2018
Отличный магазин, пользуюсь его услугами уже несколько раз и очень довольна. Не знаю, может и есть какието проблемы с ним, но мне не попадалось. Заказ оформляется быстро, один раз даже было некогда и сделала ночью его, а на утро он уже был готов, Доставлюят все в срок, вещи качественные, все укомплектовано и хорошо упаковано, вобщем как и должно быть в хорошем магазине. спасибо!
- Ленусик Малышева
- 10.01.2016
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