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Промокоды на скидку «Гарденмарт» в Казахстане

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Отзывы покупателей

Приобретал саженцы хвойных и декоративных растений. Пришли быстро, заказывал много саженцев, один не пережил путь, к сожалению. Но магазин вернул мне деньги за брак, уже оформил заказ на весну, жду отправку

  • Semmyon
  • 05.03.2024

Спасибо большое интернет магазину Гарденмарт, за возможность совершать выгодные покупки, за многочисленные подарки и скидки. Уже получили свой первый заказ на семена и очень довольны, теперь ждем саженцы!

  • Златик
  • 05.03.2024

Оформляла заказ в прошлом году, из 25 саженцев только 2 землянички не дошли. Ребята по ватсапу пошли на встречу 🤭Со следующим заказом доложили бесплатно, так и еще саженец в подарок положили ) Всем советую, лучше интернет магазина еще не встречала! Все ребята вежливые, консультировали и помогали с заказом ☺️

  • Диана Рамзановна
  • 05.03.2024

Широкий ассортимент и прекрасное качество! Все семена пришли быстро, а главное хорошо упакованы. Как же мы обрадовались когда они взошли! Теперь ждем с мужем когда можно будет высадить рассаду на даче.

  • Наталья
  • 05.03.2024
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