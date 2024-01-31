Вас привлекает таинственное и неизведанное? Вы талантливый стратег? Тогда рекомендуем активировать промо-коды (promo codes) Nova Empire, чтобы насладиться всеми возможностями космической онлайн-игры для мобильных телефонов. После установки приложения вы окажетесь за пределами Солнечной системы, чтобы стать командиром собственной станции. Вас ожидают важные миссии: строительство защитных укреплений, создание непобедимого флота, вербовка лучших адмиралов. Вы также вступите в один из существующих альянсов, чтобы вместе с союзниками объявить войну враждебным группировкам. Все актуальные спецпредложения размещаются внизу данной страницы. Благодаря нашим купонам геймеры бесплатно получают различные ресурсы и игровые предметы. Главное условие участия в акциях – успеть своевременно применить коды и промокоды Nova Empire за январь - февраль 2024 года в Армении.

Подробнее Скрыть