Купоны на скидку «Бандеролька» в Туркмении

Отзывы покупателей

Добрый день. Посылка дошла до Екатеринбурга за 9 дней с учетом майских праздников! Как всегда, быстро, без повреждений и с полным контролем движения посылки по всему маршруту. Спасибо Бандеролька! Мартин

Мартин 30.05.2019

Спасибо большое! Очень радует упаковка, надеюсь будет всё также. При этом всё очень быстро и в полной сохранности! FeDoR1234

FeDoR1234 28.05.2019

Бандеролька, сегодня Вы превзошли себя. Эта лучшая упаковка от Вас из всех мною полученных посылок с помощью Вашего сервиса. А посылок от Вас я получил более 20-ти. Каждая посылка, прибывшая на склад, завернута в пупырку. И все мега аккуратно сложено. Выдайте премию упаковщику, который собирал мою посылку.) Очень буду рад, если дальнейшие мои отправления будут приходить в таком же виде. Владимир

Владимир 28.05.2019

Приехали мои дорогие часы Garmin Fenix 5x Plus. Спасибо! Упаковка надёжней некуда, пришлось постараться и попотеть пока вскрывал)))). Отличный сервис ребята! Спасибо ещё раз! Дима Томов

Дима Томов 28.03.2019

Третий раз пользуюсь сервисом, пока заказываю в США только специфический спортивный инвентарь, который стоит обычно значительно дороже в России. Как обычно все пришло в целости и сохранности примерно за неделю. Нареканий нет, цены приемлемые. Буду и дальше пользоваться! Владимир

Владимир 25.03.2019

Доброго дня! Спасибо огромное за качественную работу! Боялся, что в предпраздничные дни может ухудшиться качество упаковки. Но волновался напрасно, все упаковано в лучшем виде! Спасибо! Григорий

Григорий 21.01.2019

Посылочка долетела за 7 дней!!!Все упаковано замечательно!!! Рюкзачок от любимого Корса в целости и сохранности. Толстовки с Amazona доченьку порадовали. Champion в России за такие деньги не купишь. Спасибо за мармеладки и безупречный сервис! Виктория

Виктория 17.01.2019

Посылка дошла за 3 недели. качественная упаковка товаров . Я очень доволен. Доброго дня! Спасибо огромное за качественную работу! Боялся, что в предпраздничные дни может ухудшиться качество упаковки. Но волновался напрасно, все упаковано в лучшем виде! Спасибо! Дима

Дима 15.01.2019

Получила 3 посылочку, теперь можно и отзыв написать. По горячим следам не люблю, после первого не стала, боялась подвохов при последующих заказах, но... Со своими обязательствами сервис справляется на оценку отлично. Сервис поддержки работает оперативно, заказы идут 12-15 дней, упаковано всё всегда надёжно. Большего и требовать сложно! Оксана_Оксана

Оксана_Оксана 24.07.2018

Все доставили быстро и в срок. Впрочем, как всегда. Бандеролька - СУПЕР! Иван Иванов

Иван Иванов 01.06.2018

Ура и мармеладки вернулись у бандерольки и скорость доставки в рамках нормы опять) Вы просто спасение для нас, желающих приобрести качественные вещи из-за границы, не переплачивая при этом московским барыгам Юлия

Юлия 28.04.2018

Большое Спасибо! Первый раз покупали через Бандерольку, очень понравилось, оперативно, быстро! Упаковано супер!!! + мармеладки)) Алиса

Алиса 23.04.2018

Часто пользуюсь услугами Бандерольки для доставки заказов из Америки в Россию. Использовала разные виды доставки, предлагаемые Бандеролькой, и посылки всегда приходили в рамках указанных дат, без задержек. Благодаря качественной упаковке заказы всегда приходят в идеальном виде. Плюс в каждой посылки сладкий презент, что тоже радует. Ольга

Ольга 01.03.2018

Заказывал три пары джинсов 510 модели трех разных расцветок с сайта Levi's на Black Friday. Доставка стоила около 3000 рублей (если поделить, получается около 1000 рублей на каждую пару джинсов). Даже с учетом как бы дорогой доставки за пару вышло: 2500, 3000, 3500 рублей за пару. В российском интернет магазине Levi's 510 модель стоит 7500 рублей за пару. Размер подошел, так как перед покупкой я заходил в розничный магазин Levi"s и определился с размером. Евгений Терехин

Евгений Терехин 20.02.2018

Много лет пользуюсь услугами Бандерольки. Давно ей пользуются мои дети. Рекомендую Бандерольку всем друзьям и знакомым. И сейчас Бандеролька оказалась, как всегда на высоте. Посылку доставили в максимально сжатые сроки. Все аккуратно упаковано и, как всегда, подарок от Бандерольки - конфетки, которые так любит моя внучка. Спасибо Вам, буду и дальше рекомендовать чудесную Бандерольку всем, всем, всем. Валерия

Валерия 13.02.2018

Вторая посылочка успешно доехала! Чуть дольше шла, чем ноябрьская. Мармеладки и магнитик в комплекте)) Спасибо Бандеролька! Дарина

Дарина 14.12.2017

Все пришло хорошо запакованным, страховка не понадобилась, спасибо! Мармеладки и магнитик на месте :3 Лилия

Лилия 12.12.2017

Ждал меньше месяца, все пришло в целости и сохранности! Кстати, был удивлен маленькому подарку (конфеткам), мелочь, а приятно! Виктор Новиков

Виктор Новиков 01.11.2017

Доставка быстрая, посылка пришла в Москву за неделю. Хорошая упаковка, всё в целости и сохранности. В каждую посылку кладут мармеладки в подарок. Мария

Мария 31.10.2017

Какой же полезный и хороший сервис! Очень люблю американские товары от одежды до интересной мелочевки. В такие моменты на помощь приходит Бандеролька))) Если считать что посылки идут из Америки, то доставка была довольно быстрой так еще и выгодной! Очень рада, что у нас есть Бандеролька)) Можно быть немного ближе к "заморским" покупкам :D Александра

Александра 22.06.2017