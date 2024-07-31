Нравится мрачная атмосфера и темные тайны? Попробуй себя в роли наследника самого Дракулы и поведи свой клан вперед к славе и расцвету. Примени в игре «Наследие Вампиров» промокод за июль 2024 года, чтобы получить полезные бонусы с самого начала. Теперь ты – лорд-вампир и должен удержать власть своего предка. Взойди на трон ночи, управляй своим тайным королевством и истребляй непокорных. Игрокам предстоит воспитывать новых детей-вампиров, сражаться с заклятыми врагами оборотнями. На просторах волшебного мира ты встретишься с ведьмами, монстрами и обычными людьми, которых можно инициировать. Используй промокоды «Наследие Вампиров» себе на пользу и прокачивай свой замок и подопечных быстрее. А еще здесь множество сезонных событий, PvP-битвы, захватывающий сюжет и красивая графика. Делай судьбоносные выборы, вступай в ковены и не забудь активировать купоны «Наследие Вампиров» для получения подарков.

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