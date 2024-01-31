«Моя кофейня» – это мобильная игра-симулятор, где ты почувствуешь себя в роли владельца ресторана. Нанимай сотрудников, составляй меню и устанавливай цены на блюда. Проверь поварские способности: готовь еду по рецептам и открывай новые профессиональные секреты. Ты сможешь проявить и талант дизайнера, оформив помещение на свой вкус. Общаясь с посетителями и помогая им советами, ты повлияешь на атмосферу среди посетителей. Скачивание и установка приложения – бесплатная, в процессе игры можно приобретать предметы. Существует подписка, которой можно управлять внутри аккаунта, например, включив или отключив автопродление. Новым пользователям предоставляется пробный период без оплаты. Применяй действующие промокоды и коды «Моя кофейня» за январь - февраль 2024 года в Туркмении при пополнении баланса и получай приятные бонусы. Погрузись в виртуальный мир успешного бизнесмена, прокачивай персонажа и развивай свое заведение!

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