Idle Heroes – многопользовательская ролевая игра для мобильных телефонов. Присоединяйтесь к единомышленникам и возглавьте собственный отряд героев! Вам предстоит долгая дорога от леса к священным небесам. Бесчисленные подземелья, увлекательные задания и многообразие персонажей с неповторимыми навыками сделают ваше приключение уникальным и захватывающим! Призовите воинов, чтобы подготовить их предстоящим испытаниям, снабжайте их мощным оружием и отправляйте в атаку! Вы сможете сражаться за контроль над континентом или драться за победу в режиме мультиплеер. Занимайте верхние строчки рейтинга и получайте призы за смелость! Воспользуйтесь кодами обмена подарков (gift codes) и промокодами Idle Heroes («Идл Хирос») за январь - февраль 2024 года в Туркмении, чтобы получить редкие награды! У нас вы найдете список актуальных комбинаций. Применяйте их и активируйте бонусы для прокачки аккаунта!

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