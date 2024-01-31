Heroes Evolved – это бесплатная экшн-стратегия. Уничтожай вражескую базу в команде из пяти человек. Более ста уникальных героев для многопользовательской боевой арены, дерись с игроками со всего земного шара и побеждай. Сражайся в различных типах боев: это и PVP, и авто-шахматы, многопользовательский и многочисленные пользовательские режимы. Навыки и способности героев хорошо сбалансированы, что гарантирует честность игры для каждого, а также огромное количество стратегий в зависимости от набора умений. Общайся в чате, объединяйся в команды, вступай в кланы. Поддержка работает на многих популярных языках, включая русский. Попробуй свою удачу или сочини беспроигрышную тактику и бейся до победного. Хватай и используй коды обмена и промокоды Heroes Evolved за январь - февраль 2024 года в Туркмении, получай усиливающие предметы по выгодной цене и продвигайся в рейтинге намного быстрее.

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