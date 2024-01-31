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Коды и бонус-коды DarkOrbit в Туркмении

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Отзывы покупателей

Довольно милая игра, которая может увлечь. Интереснее всего играть в нее с друзьями, т.к.можно общаться по скайпу во время совместных вылетов. Игра не требовательна к железу, так что отлично подошла для нетбука. Из минусов - то,что играть в нее довольно сложно без вливания реальных денег, да и некоторая бессмысленность порой надоедает, новичкам на первых порах тяжело, поскольку их довольно агрессивно сметают все, кому не лень, маленький процент взрослой адекватной публики

  • Ева
  • 04.01.2016
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