TapTap Heroes – забавная и простая игра в стиле фэнтези, сочетающая в себе механику боевого кликера и элементы коллекционного баттлера. Вы будете собирать сотни симпатичных персонажей из 6 кланов. Вам предстоит прокачивать навыки героев, совершенствовать снаряжение, вступать в гильдии, участвовать в сражениях разного формата и побеждать коварных боссов. Будьте осторожны: гоблин-призрак может в любой момент украсть заработанные деньги и награды из сундука. Интересная возможность проекта заключается в том, что даже после выхода из игры ваши подопечные могут сражаться с врагами в автоматическом режиме. Возникла необходимость в покупке платного контента, но нет никакого желания тратиться на донат? Рекомендуем вам использовать действующие промокоды и подарочные коды TapTap Heroes за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Ускорьте прохождение онлайн-игры без ущерба для кошелька!

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