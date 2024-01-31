Загрузи бесплатную онлайн-игру Honkai: Star Rail и погрузись в волшебный и неповторимый мир приключений и сражений. Путешествуй среди звезд на огромной космической исследовательской станции-городе. Тебя ждут интересные и захватывающие тактические бои. Находи уязвимость врага и бей в определенные слабые места, чтобы наносить урон максимально эффективно. А коды «ХСР» помогут усилить свои возможности наиболее выгодным образом. Коллекционируй различных уникальных персонажей со своей личностью, историей, оружием и способностями. Дерись против врагов слаженной командой и прокачивай своих героев. Играй на любом устройстве: компьютере, планшете или смартфоне. Окунись в увлекательный сюжет и получай максимум удовольствия. Воспользуйся нашими промокодами и кодами (promo codes) «Хонкай Стар Рейл» (Honkai Star Rail) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане для получения валюты и других классных бонусов в игре. Зови друзей и соревнуйся с ними.

Подробнее Скрыть