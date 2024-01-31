Хочешь построить собственную цивилизацию? Применяй бонус-коды Rise of Kingdoms и создавай виртуальные миры, используя индивидуальную стратегию! Ты сможешь превратиться в мудрого правителя, который стремиться сохранить дружбу с соседями, развязать кровопролитную войну, открывать неизведанные территории или посвятить все свободное время помощи своим подданным! Все сражения происходят в режиме реального времени. На карте есть искусственные и настоящие персонажи. Тебя приятно порадует огромное количество функций, большой выбор героев и современная трехмерная графика! Воспользуйся промокодами и подарочными кодами (codes) Rise of Kingdoms за январь - февраль 2024 года в Молдове, чтобы получить дополнительные возможности или стать обладателем игровых предметов. В нашем каталоге ты найдешь все актуальные предложения от создателей! Активируй их и наслаждайся игрой без ограничений!

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