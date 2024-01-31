Kuboom представляет из себя эпичный онлайн 3D шутер. Соревнуйся с людьми по всему миру. Прокачивай оружие, улучшай персонажа и участвуй в битвах группой или один против всех. В игре отличная оптимизация с высоким FPS. Авторизация возможна через соцсеть «ВК» с синхронизацией компьютерной версии. Продвинутый матчмейкинг, ранговая система, более двадцати сбалансированных и детально проработанных карт. Разнообразное вооружение с огромным набором для кастомизации и крутыми скинами. Одевай персонажа, чтобы выделяться среди противников и членов команды – доступно уже около полусотни деталей одежды. Вступай в клан или создавай свой и веди его к победе. «Кабум» удивит и увлечет тебя – сам не заметишь. Завоевывай достижения и расти в рейтинге. Забирай и активируй промокоды и коды «Кубум» (Kuboom) за январь - февраль 2024 года в Молдове, чтобы получить несомненное преимущество.

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