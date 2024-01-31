«Истории Другого Мира» – это классное приложение для любителей интерактивных новелл и любовных романов. Скачивай его на свое мобильное устройство и попробуй себя в качестве героини книги о любви из иной вселенной. Здесь тебя ждет огромный ассортимент сюжетов на любой вкус: космоопера с пришельцами, фэнтези с эльфами, историческая драма с рыцарями, современность с сильными мужчинами и многое другое. Красивые иллюстрации, живые герои, захватывающие повороты и море романтики. Игроку доступен выбор внешности и характера главной героини, ее романтических увлечений и принятие судьбоносных решений. Проходи сложные испытания, отвергай милых ребят ради красавчиков и наслаждайся процессом. Создай свой собственный идеальный роман с лучшей концовкой. Воспользуйся промокодами «Истории Другого Мира» за январь - февраль 2024 года в Молдове и получай классные бонусы и привилегии внутри игры.

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