Мобильная игра Infinite Galaxy создана для настоящих ценителей космических приключений! Тебе предстоит разобраться в межгалактических конфликтах и приложить все усилия, чтобы навести порядок на территории! Ремонтируй космопорт, строй собственные корабли, сражайся с воинственными пиратами и осваивай скрытые уголки восхитительной вселенной! Тебя ждут большие возможности для проявления стратегического таланта и потрясающая графика. Заключай выгодные союзы с участниками, ищи транспорт древних путешественников и нанимай на службу мудрых советников! Ты сможешь создать уникальный флот, дать отпор врагу и завоевать признание благодаря своим лидерским качествам! Используй специальные предложения разработчика, чтобы получить дополнительные игровые преимущества! Выбирай на нашем сайте коды обмена (codes) и промокоды «Инфинити Галакси» (Infinite Galaxy) за январь - февраль 2024 года в Молдове и пользуйся различными бонусами!

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