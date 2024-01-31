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Отзывы покупателей
Болею за Зенит, и заказываю товары на этом сайте! Разнообразные товары, как спортивная форма, так и просто сувениры. Можно приобретать в подарок. Доставка обычно вовремя, хотя порой бывают задержки. Как минус, хотел бы отметить, что иногда сложно дозвониться по указанному телефону, чтобы уточнить интересующие вопросы. В группе быстро и оперативно отвечают на сообщения. Качество товаров хорошее, Зенит - чемпион!
- Вова И.
- 13.06.2015
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