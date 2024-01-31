«ДругВокруг» – это удобный сервис для поиска новых друзей для приятного общения. Он покажет, кто территориально находится рядом с вами. Пользоваться программой можно не только с компьютера, но и с помощью любого мобильного устройства. Это позволит всегда оставаться на связи с собеседниками. Знакомьтесь с людьми, участвуйте в жизни хороших знакомых, делайте подарки, общайтесь, смотрите фотографии и читайте статусы. Специальные промокоды «ДругВокруг» помогут вам стать еще ближе к друзьям! Используйте оригинальные смайлы и поднимайте настроение всем вокруг! Внизу данной страницы вы найдете коды «Друг Вокруг» за январь - февраль 2024 года в Молдове! Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения и особые условия его использования. Вы можете приобрести продукцию с символикой фирмы и насладиться приятными эмоциями!

Подробнее Скрыть