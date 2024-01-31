Blood and Soul – это многопользовательская онлайн-игра, выполненная в романтичном духе фэнтези. Красочная разработка с захватывающим сюжетом впечатлит любого геймера. При желании вы сможете устраивать пышные свадебные торжества и даже управлять эмоциями своего перса. Хотите быстрого развития событий? Поучаствуйте в кровопролитных сражениях и уничтожьте коварных мобов. Еще одна «фишка» игры – наличие эльфов-помощников. Эти забавные существа прокачиваются вместе с вашим персонажем. Их умения пригодятся вам во время серьезных битв. Разучивайте заклинания, приобретайте улучшенные вещи и оружие, получайте ежедневные подарки! Коды Blood and Soul (ранее – BS.ru) за январь - февраль 2024 года в Молдове пригодятся самым увлеченным геймерам. Теперь у вас есть шанс прокачаться в разы быстрее и без дорогостоящего доната. Просто активируйте выбранный купон!

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