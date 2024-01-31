Atehno – интернет-магазин техники и товаров для дома. Компания реализует офисные и бытовые приборы, компьютеры, периферию, смартфоны и планшеты. В наличии есть принадлежности для строительства и ремонта, садовый инвентарь, системы видеонаблюдения, климатическое оборудование и многое другое. Продавец предлагает различные способы расчетов, в том числе оплату на сайте или наличными при получении. Ты сможешь самостоятельно забрать заказы из выставочного зала, а также оформить доставку курьерской или почтовой службой. Благодаря программе trade-in ты легко обменяешь старое устройство на новое с доплатой. Интересуешься другими выгодными предложениями магазина? Обрати внимание на промокоды (promo kod) Atehno.md за январь - февраль 2024 года в Молдове, собранные на этой странице! Найди подходящие варианты в нашем списке, применяй их и получи внушительную скидку или подарок!

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