Любишь интересные и нетривиальные ММО? В игре Age of Apes тебе предстоит стать обезьяной и вести сражения за сочные и вкусные бананы. Сражайся на арене, отбирай победу у других игроков, копи силы и становись все сильнее и умнее. Вступай в кланы, заводи друзей и участвуй в массовых сражениях. Исследуй карту, забредай в руины и находи сокровища. Ходи на мощных боссов один и в составе команды. Общайся с персонажами, выполняй забавные миссии и набирай собственную армию. Развивай свое поселение, собирай караваны с ресурсами и угоняй чужие, копи силы, создай ракету и стань первым в космосе! А еще можно вести свой блог, делать скриншоты и украшать их, проводить трансляции, набирать подписчиков и веселиться вовсю. Повеселись в битвах против обезьян-мутантов и запусти соотечественников в небо. Используй подарочные коды и промокоды Age of apes за январь - февраль 2024 года в Молдове для получения усилений, бонусов и иных подарков и будь впереди.

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