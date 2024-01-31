Промокоды «АльпИндустрия» в Киргизии
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Отзывы покупателей
Магазин работает на 5+! Менеджер быстро перезвонил, уточнил заказ, доставили вовремя, товар полностью соответствует описанию на сайте. Буду и дальше заказывать здесь!
- Елена
- 23.06.2017
Выбор конечно большой! Это порадовало больше всего. Цены приемлемые: на некоторые позиции подороже, чем у других, на некоторые - подешевле! Тут никогда не угадаешь. Но за что люблю закупаться в «АльпИндустрия» - это за качество услуг (менеджеры, доставка, гарантийные случае или возврат товара - все работает быстро и без нареканий).
- InsideLex
- 23.06.2017
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