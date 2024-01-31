ProductStar – образовательный проект для тех, кто хочет получить высокооплачиваемую работу, освоить новую профессию или структурировать знания. Среди направлений – продакт-менеджмент, аналитика, визуализация данных, маркетинг, программирование и многое другое. Выпускники курсов работают в ведущих российских компаниях. Организаторы предлагают удобный формат обучения с фокусом на практику. Тебя ждут многочисленные воршкопы, а также стажировки на собственных проектах и решение задач на тренажерах. Ты станешь участником дружного профессионального сообщества и получишь индивидуальную карьерную поддержку от спикеров. Промокоды ProductStar за январь - февраль 2024 года в Азербайджане помогают будущим слушателям экономить крупные суммы денег при оплате учебы. Список всех действующих акций и описание условий их активации ты найдешь на нашем сайте. Используй лучшее предложение и получи скидку!

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