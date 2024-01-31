Увлекаетесь шутером CS:GO? Желаете получать элитные предметы без переплаты? Актуальные промокоды PlayDrop позволят вам сэкономить на покупке кейсов с секретным содержимым в популярном магазине для геймеров! Внутри каждого ящика скрывается армейское, запрещенное, засекреченное или тайное оружие. Удобно, что клиент может пополнить баланс не только деньгами, но и ненужными предметами из инвентаря. Не понравился выигранный скин? Вы можете продать его на сайте и приобрести другой кейс. Увеличьте шансы на выпадение ценного оружия уже сегодня! Если вы активируете в «Личном кабинете» один из промокодов PlayDrop за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, то на ваш счет зачислится бонус. Обращаем внимание на то, что купон нельзя использовать дважды. Кроме того, сроки проведения каждой акции строго ограничены: не упустите возможность испытать удачу без каких-либо рисков!

Подробнее Скрыть