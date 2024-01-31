Купоны на акции и инвайт-коды WoT в Узбекистане
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Отзывы покупателей
инвайт код сработал спасибо большое!!!:)
- Алекс
- 30.03.2019
С друзьями любим зарубиться в ВоТ по выходным или после работы. По вашим промокодам покупаю золото подешевле и качаюсь намного быстрее. Респект!
- Петя В.
- 15.02.2019
Я не любитель игр, но, чтобы убить время, иногда играю в World of Tanks. Эта игра быстро затягивает и сделана очень достойно. Есть промокоды, которые помогают сэкономить на покупках какого-либо танка в игре: инвайт-код, например, сработал прямо после регистрации.
- Игорь
- 06.12.2018
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