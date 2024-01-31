Админисстрация и модерация ужасная. Можно поиграть тлолько без доната. Всем модерам и админам пох на игроков, тем более на их проблемы. Будите играть, может в любой момент пропасть все что угодно - от любых вещей до дома, и модерам и админам "до лампочки". Играл 2 раза - донатил и оба раза начинал играть после вайпа и в обоих случаях - одно и тоже, сам не при делах, но все пропадает. Если играть то на норм проекте, но не на этом

StreamCraft

StreamCraft 02.07.2018