Меня заинтересовал этот удобный интернет- магазин, поскольку в нем можно купить тур в любую страну. Для того, чтобы найти удобный тур, надо ввести параметры, а сайт сам подберет тур. Самая интересная фишка в том, что ищет он не просто в пределах одной компании, а по всем туроператорам. У компании часто проходят акции и есть спецпредложения, где можно купить тур довольно выгодно. Сервис мне понравился, очень удобный в плане пользования. Из минусов хочется отметить то, что персонал не слишком клиентоориентирован. То есть когда у нас возникла проблема, ее решать отказались, мотивировав какими- то нелепыми причинами. Хотелось бы побольше интереса к частным проблемам клиентов, а не только хорошо организованной продажи. А так нормальный магазин, вполне приличный и интересный.

Александр

Александр 19.10.2015