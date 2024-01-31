«Мастер ОМ» – российский бренд косметики. Его миссия – обеспечить покупателям безопасную, эффективную и недорогую альтернативу продуктам зарубежных торговых марок. Компания занимается производством мыла на основе молока, натуральных средств по уходу за телом, лицом и волосами, а также растительных масел. В продаже имеются товары для уборки дома и готовые подарочные наборы. Мастерская Олеси Мустаевой работает с 2009 года в Узбекистане. Фирма сотрудничает с розничными и оптовыми клиентами, а также организаторами совместных закупок. Возможна отправка заказов курьерскими службами и «Почтой России». Принимается оплата банковскими картами. Интернет-магазин реализует собственную продукцию по демократичным ценам. Если тебе нужна дополнительная экономия, воспользуйся промокодами на скидку «Мастерская Олеси Мустаевой» за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Активируйте их и совершай покупки на лучших условиях!

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