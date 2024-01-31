«Инфоурок.Репетиторы» – это платформа для поиска онлайн-репетиторов по школьным предметам. В большой базе сервиса ты найдешь квалифицированных педагогов не только для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, но и изучения проблемных тем с учащимися младших классов. Занятия с репетитором на school.infourok.ru проводятся в онлайн-режиме, благодаря чему ребенок обучается в комфортных домашних условиях. Это позволяет существенно экономить время и деньги, которые можно не тратить на дорогу. Чтобы процесс уроков был увлекательным и удобным, учебная платформа оборудована всеми необходимыми инструментами и функциями. Более глубокое усвоение материала учениками обеспечивается благодаря возможности просмотра записи занятий. Ты найдешь самую свежую информацию об акциях «Инфоурок.Репетиторы» на нашем сайте. Выбирай на странице промокоды school.infourok.ru (ранее – iu.ru) за январь - февраль 2024 года в Узбекистане и проходи обучение с максимальной выгодой!

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