«Дуся» – это инновационный голосовой ассистент, который произведет впечатление на всех владельцев смартфонов на Android! Приложение способно выполнять огромное количество сложных команд, что заметно экономит время. «Помощница» понимает человеческую речь, легко настраивается и незаметно работает в фоновом режиме. Вам даже не нужно нажимать на кнопки. Разработчики постоянно предлагают клиентам дополнительные скрипты, значительно расширяющие возможности проекта. Пользователям доступно создание собственных уникальных функций. Если вы зарегистрировались в системе впервые, то можете протестировать особенности сервиса бесплатно на протяжении пробного периода. Чтобы использовать программу без ограничений, необязательно тратить много денег. Промокоды «Ассистент Дуся» за январь - февраль 2024 года в Узбекистане позволят вам получить приятные скидки при оплате услуг.

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