SushiWok – сеть магазинов готовых блюд японской и китайской кухни. В кафе можно заказать классические, оригинальные, запеченные, десертные роллы, легкие маки, острые гунканы, лапшу в коробочках и рис с морепродуктами, лаваши с начинкой, поке с креветкой и угрем, супы с рыбным бульоном и водорослями. По будням в обеденное время в суши-барах продают комплексные ланчи в восточном стиле. В заведениях часто действуют акции, а постоянные клиенты получают скидки по клубным картам. Еще одно преимущество сети – регулярное обновление ассортимента. Хотите полакомиться настоящими кулинарными шедеврами, но не готовы потратить на еду много денег? По нашим промокодам и купонам «Суши Вок» (SushiWok UA) за январь 2024 года в Украине можно сэкономить на заказе блюд с самовывозом или доставкой на дом. Ищите текущие спецпредложения компании на этой странице и ни в чем себе не отказывайте!

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