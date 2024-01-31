«Позичка» – это украинская микрофинансовая организация с круглосуточным режимом работы. В любое время вы можете подать онлайн-заявку и в течение нескольких минут получить ссуду на банковскую карту. При необходимости деньги выдаются наличными. Просто заполните анкету, сообщив представителям сервиса достоверные паспортные и контактные данные. Важно, что клиенту не нужно предоставлять справки о доходах. После закрытия первого кредита вы получите возможность взять заем на большую сумму. Для погашения задолженности предусмотрено сразу несколько удобных способов. Как решить финансовые проблемы без неприятных последствий для своего бюджета? Чтобы оформлять кредиты с минимальной процентной ставкой, необходимо активировать действующие промокоды pozichka.ua («Позичка») за январь 2024 года в Украине. В нижней части данной страницы регулярно размещаются новые купоны для популярной МФО.

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