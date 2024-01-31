Промокоды MyCredit UA в Украине

Отзывы покупателей

Швидко, зручно, без дзвінків і сканів,рекомендую всім!!! Дуже задоволена! Повернула вчасно, тепер хочу взяти новий і одержать промокод! Олена

Олена 29.11.2020

Спасибо за сотрудничество сервиса МайКредит, я клиентка этой организации с 2016 года, и ни разу не было такого, чтобы сервис не выполнил свои обязательства, все в свой срок, вовремя, качественно, мне нравится как вежливо общается с тобой поддержка, и я плачу все вовремя, должно быть поэтому никто не звонит и не угрожает. У меня почти все подруги пользуются им, никто пока не говорил, что сожалеет, так это все говорит само за себя! Янина

Янина 28.10.2020

Я в первый раз брал кредит, никогда раньше в долг вообще не брал. Считал, что это ненужная волокита, проблема только. Ну, тут друг посоветовал, мол все берут и ты бери) И я взял, оказалось, все просто и элементарно. Павел

Павел 01.10.2020

Про Май Кредит знаю не по наслышке. К сервису отношусь нормально, потому что займы получаю в любое время, проценты минимальные. Последний получила в середине августа перед отпуском! То есть взять кредит можно на полном серьезе в любое время, процентная ставка меньше других! Но хотелось бы увеличить кредитный лимит, поэтому 4 ,но твердая! Марго

Марго 30.08.2020

Попал под сокращение на работе из-за карантина, производство остановилось зарплату перестали платить. Что делать? Где брать деньги срочно? Пришлось искать альтернативу. Нашел майкредит в интернете заполнил за заявку и за 15 минут получил кредит на карту. Первый кредит оказывается без процентов всяких, отличная компания, все на сайте подробно расписано. Есть какие то даже акции. поучаствовать что ли. Вообще спасибо, все долги раздал в тот же день. Хатаб

Хатаб 24.08.2020

Я завжди боялася брати кредити,але з цією компанією мені подобається працювати.я буду рекомендувати іі всоїм друзям та знайомим.бистре рішення та нарахування грошей на карту дає можливість здійснити надумане втой же день. Олена

Олена 18.08.2020

Вежливые операторы, деньги выдают быстрее остальных. Тимур

Тимур 26.07.2020

Очень понравилось пользоваться услугами вашей организации! В обычном банке мне кредит не дают, были в свое время проблемы (а здесь раз два и все! Деньги у тебя на карточке! Рекомендую всем! Светлана

Светлана 30.06.2020

В mycredit не потрібно тисячу документів щоб отримати позику. треба мати тільки паспорт і 15 хв. часу. мені там все підходить тому беру гроші в них постійно. Роман

Роман 25.06.2020

С марта месяца не получаем всей семьей зарплату из-за коронавируса, работодатель отказывается платить отправил за свой счет. Только и живем на денежные займы в майкредите. Елена

Елена 14.06.2020

Про Май Кредит знаю не понаслышке. К сервису отношусь нормально, потому что займы получаю в любое время, проценты минимальные. Последний получил перед Новым годом! То есть взять кредит можно на полном серьезе в любое время, что не может не радовать! Но хотелось бы увеличить кредитный лимит. Влад

Влад 05.01.2020

Всегда относился к кредитам с опаской,тем более,к онлайн.Но с MyCredit изменилось моё отношение координально.Все очень быстро,на карту ( не хватало на деталь к машине) был в то время на ав тобазаре, нашёл банкомат и через 20 мин. я уехал с покупкой.Погосил так же легко. Моя оценка 10 из 10! Роман

Роман 24.12.2019

Як завжди мені не вистачає грошей до зарплати. Добре що майкредіт завжди виручають, чесна компанія, хороші умови кредитування! Зручно зайшов на сайт і залишив заявку ні куди йти не треба. Володимир

Володимир 28.11.2019

Обращался сюда несколько раз. Первый займ в MyCredit, правда, удалось взять со второй попытки, первый раз немного ошибся в анкете. На следующий день все исправил, где-то минут через пятнадцать прислали одобрение. Подписал договор, деньги после этого поступили почти сразу. Удобный сервис. Федя

Федя 23.10.2019

Обращались в эту компанию из-за срочной необходимости в деньгах на операцию для мамы. Сумма нужна была не большая – но ее именно не хватало, а в банк бесполезно идти, я неофициально работаю швеей, а муж занимается стройкой. В общем, вышли дополнительные расходы после операции, дорогие лекарства, не смогла в нужный день отдать долг. Но, майкредит помог все супер дали займ под 0%. Елена

Елена 25.09.2019

Самый лучший сервис! Без обмана! С классными акциями! Лучший помощник, когда срочно нужны деньги! Очень быстро работает, заявки рассматриваются мгновенно, и 95% положительный ответ. Оксана

Оксана 30.08.2019

Имею долг на кредитке, поэтому обратиться в банк за деньгами не могу. Выходом оказался MyCredit. Получил деньги быстро, из документов только паспорт и ИНН. Обязательно обращусь еще. Андрей

Андрей 24.08.2019

Если есть в мире какая-то организация, которая может выдать деньги взаймы на лучших условиях, так это Майкредит. Очень доволен тем, как быстро и просто можно получить кредит и не париться о том, как выплатить эти огромные проценты. Сейчас к тому же идет розыгрыш машины, о которой я давно мечтал. Борис

Борис 28.07.2019

Дважды или трижды я уже брала здесь деньги и каждый раз всё оставалось на высшем уровне. Недавно взяла очередной заем и вспомнила, что здесь можно оставлять отзывы по поводу того, насколько круто работает организация. По поводу условий всё предельно круто, отличные проценты и качественный сервис. Анна

Анна 24.07.2019

Поехала в отпуск и не расчитала деньги, пришлось в срочном порядке искать где взять денег, ведь до конца отпуска еще несколько дней оставалось. Зашла на сайт MyCredit и оформила кредит за 15 минут. Вздохнула с облегчением. Вера

Вера 15.07.2019