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Купоны на скидку MenSocks в Украине

Новых промокодов для MenSocks нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды MenSocks январь 2024

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Отзывы покупателей

Заказ номер 52183 от 24.11.2017 г. на трусы-носки сделал в черную пятницу, повёлся на типа скидки. Когда на сайте оформлял заказ были скидки и сумму специально подобрал на 3,5 тыс. рублей чтобы доставка была бесплатная. Привезли заказ домой вечером 28.11.17 г. и по забывчивости и торопливости я рассчитался с курьером согласно чека магазина на сумму 4,2 тыс. рублей. После отъезда курьера закралось сомнение в сумме заказа, а оказывается они мне привезли заказ без скидок! Позвонил сразу в магазин и мне пообещали разобраться и вернуть переплаченные деньги, сказали что это сбой программы. Но на сегодняшний день денег я так и не получил.

  • Александр
  • 15.12.2017

Купила дочке комбинезон Рейма. Быстро доставили, всё подошло. Спасибо магазину и менеджеру (имя не помню) за хороший сервис. Только на этом сайте нашла подробную информацию как носить Рейму, до -30 градусов, чтобы ребенок не мёрз. И скидка в -30% очень порадовала!!!

  • Надежда
  • 14.12.2017
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