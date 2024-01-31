Если вам нравится качественный фаст-фуд, обязательно используйте код или ваучер «Макдональдс»! Получайте вкусные бонусы в ресторанах быстрого питания и ни в чем себе не отказывайте. В заведениях подаются бургеры с натуральной говядиной, сэндвичи с курицей в хрустящей панировке, аппетитный картофель с фирменными соусами, мясные снеки, мороженое, горячие и холодные напитки. В утреннее время в кафе действует специальное меню. Интересно, что у сети есть также кофейни с большим выбором десертов. Для самых маленьких гурманов компания предлагает яркие наборы – «ХэппиМил» с коллекционными игрушками. Где найти актуальные промокоды и купоны «Макдоналдс»? На этой странице мы уже разместили список текущих акций сети ресторанов. Вам нужно выбрать подходящее предложение и воспользоваться им в указанные сроки. Купоны и промокоды «Макдональдс» за январь 2024 года в Украине можно активировать в терминале самообслуживания или при оформлении заказа у кассира.

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