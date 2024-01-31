Онлайн-сервис «Контрамарка» занимается продажей электронных билетов на развлекательные мероприятия и концерты. В афише портала есть подробная информация о предстоящих выступлениях артистов, спортивных матчах, киносеансах, спектаклях и фестивалях. В каталоге работает фильтр по возрасту посетителей, жанру, категории и локациям. В продаже есть подарочные сертификаты разного номинала. Оплатить счет можно с помощью карты любого банка. Компания предлагает курьерские услуги и обеспечивает доставку покупок в некоторые районы. Сеть касс охватывает крупные населенные пункты страны. Воспользуйся действующими акциями, чтобы посетить культурное представление на особых условиях! На этой странице мы собрали промокоды «Контрамарка UA» за январь 2024 года в Украине. Изучай предложения, активируй их при подаче заявки и получай внушительные скидки и приятные бонусы!

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