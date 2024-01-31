Хотите познакомиться с восточной мифологией? Новая MMORPG Jade Goddess перенесет вас в удивительный вымышленный мир! Процветающая Нефритовая империя превратилась в плацдарм сражения между небожителями и населением подземного царства. Идет ожесточенная борьба за власть. Ваша задача – вернуть долгожданное равновесие, подчинить бушующие стихии и стать настоящей легендой для своих соратников! В релизе есть четыре вида персонажей, которые отличаются между собой боевыми особенностями. Многочисленные навыки максимально разнообразят процесс игры. Вы сможете приручать аватаров, седлать скакунов, искать оружие и собирать артефакты для усиления способностей своего героя. Используйте дополнительные возможности, не тратя при этом много денег! На нашем сайте вы найдете коды и промокоды Jade Goddess за январь 2024 года в Украине. Выбирайте подходящие варианты и применяйте их для получения бонусов!

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