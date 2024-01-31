Мечтаете научиться делать собственные видеоролики? Хотите порадовать близкого человека, сделав небольшой и красочный сюрприз? Сервис «Анимото» позволяет за считанные минуты скомпоновать лучшие фотографии, которые будут двигаться в ритме выбранной вами музыки. После создания подходящего ролика вы можете отправить его в YouTube, Facebook* или загрузить на свой компьютер. Некоторые пользователи заказывают DVD с полученным фильмом. Решили воспользоваться бесплатной версией? Помните о наличии серьезных ограничений. Во-первых, вам будет доступно только низкое качество видео. Во-вторых, готовый ролик нельзя будет загрузить на свой ПК. Но не отчаивайтесь, выход есть! Если вы не желаете тратить деньги на покупку платного доступа, используйте в указанный срок promo codes или коды активации Animoto за январь 2024 года в Украине. Мы поможем вам сэкономить! *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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