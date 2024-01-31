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Промокоды и купоны «ВсеМайки» за январь - февраль 2024 в Туркмении

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Отзывы покупателей

Поражает, конечно, выбор. На это обращаешь внимание в первую очередь. Я случайно перешел по ссылке – пару часов просидел. Потом, конечно, одумался, но все равно пару маек заказал.

  • Вован
  • 30.09.2018

Перешел на сайт, так как промокод дал мне здесь скидку. Сначала хотел что-нибудь жене подарить, но потом и себе подыскал. Мне с танками, жене с моей фоткой. Все честно))

  • Дима
  • 23.09.2018

Заказывала майку, качество печати неплохое, но по моему, не стоит своих денег. Доставку осуществляли довольно долго и с проволочками. В магазине понравился большой ассортимент принтов, цветов и вещей для нанесения, сама ткань майки довольно приличная. Может быть закажу еще в подарок,посмотрим

  • Айси
  • 02.01.2016
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