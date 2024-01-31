«Телеметр» – популярная служба аналитики каналов в Telegram. Современная платформа помогает администраторам экономить время и деньги при поиске мест для размещения рекламы. Вы сможете быстро подобрать оптимальный вариант по множеству параметров: тематике, описанию, количеству подписчиков, постов и даже полу аудитории. Пользователи могут отслеживать упоминания слов, ссылок или фраз, изучать деятельность конкурентов, определять активность посетителей и выявлять накрутки. Доступны подробные отчеты по динамике просмотров и другим характеристикам. Простой интерфейс значительно упрощает работу с сервисом. Хотите оформить подписку на выгодных условиях? Обратите внимание на скидочные коды и промокоды «Телеметр» за январь - февраль 2024 года в Туркмении, опубликованные на нашем сайте! Применяйте их при заказе и пользуйтесь возможностями площадки без ограничений!

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