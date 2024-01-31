Stormshot – это веселая и захватывающая онлайн-игра о пиратах в жанре головоломки для смартфонов и компьютеров. Красивая графика, простой геймплей и легкое управление позволят живо погрузиться в процесс, а промокоды и коды подарков Storm shot помогут получить много презентов и бонусов. Решай разнообразные задачки на уровнях, побеждай врагов и целых боссов и продвигайся по сюжету. Игрокам доступно несколько разных героев на выбор. Все персонажи обладают своим уникальным оружием и характеристиками, что сильно влияет на прохождение игры. Выстраивай собственную беспроигрышную стратегию и применяй ее для ультимативной победы. А для усиления активируй купоны и бонус-коды Stormshot. Зови друзей, соревнуйся с ними на скорость и не думай больше о том, чем занять свободную минутку. Скачивай установщик бесплатно с любого маркетплейса или официального сайта, а наши промокоды и коды подарков Stormshot («Штормшот») за январь - февраль 2024 года в Туркмении неизменно порадуют бустерами и полезными предметами.

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